Leiterin der Niederlassung ist Elfriede Sauerwein-Braksiek, die in der Region mit besonders großen Problemen zu kämpfen hat: Mehr als 60 große Talbrücken liegen allein an der A 45, fast alle erbaut vor 50 oder mehr Jahren und geplant für weitaus weniger Verkehr. Und wegen der vielen Transitstrecken in der Region ist der Lkw-Anteil und damit der Verschleiß besonders hoch.

Elf Jahre für Planung und Neubau

Nach einer Erhebung der Bundesanstalt für Straßenwesen in Bergisch Gladbach sind allein unter den deutschen Autobahnbrücken 13 Prozent in einem nicht ausreichenden oder gar ungenügenden Zustand, bei den Brücken an allen Fernstraßen sind es 11,5 Prozent. Das entspricht über 4.000 Bauwerken mit akutem Sanierungsbedarf. Häufige Folge: Abriss oder Sprengung!

Beispiel Leverkusen: Im Norden Kölns wird die alte Rheinbrücke, über die bis zur Sperrung 2016 für schwere Lkws täglich allein 14.000 Laster rauschten, durch zwei neue mit jeweils vier Fahrspuren ersetzt. Kosten allein der Bauwerke, ohne Auf- und Zufahrten: über 200 Millionen Euro.

Dabei verliefen Planung und Bau nicht gerade reibungslos. 2020 wurde dem österreichischen Generalunternehmer wegen der Bestellung mangelhaften Stahls der Auftrag entzogen. Die gesamte Baumaßnahme musste neu ausgeschrieben werden.

Seit März 2021 gehen die Arbeiten endlich weiter, vor ein paar Wochen wurde das erste Stahlteil mit mehr als 1.000 Tonnen Gewicht auf den Pfeiler montiert. Ende 2023 soll die erste Brücke fertig sein, Ende 2027 die zweite – so zumindest der offizielle Zeitplan. Von der Sperrung für Lkws bis zur endgültigen Fertigstellung des Neubaus werden dann mindestens elf Jahre verstrichen sein. Für die Wirtschaft sind das einige Jahre zu viel. Zum Vergleich: Die eingestürzte Morandi-Brücke in Genua war schon nach zwei Jahren durch einen Neubau ersetzt worden.

Landesregierung will Bummelfirmen künftig bestrafen

Auch in Deutschland muss es künftig schneller gehen. So soll die Rahmedetalbrücke noch in diesem Jahr gesprengt werden; zudem will die Politik die Planung für den sechsspurigen Neubau beschleunigen.

Die Landesregierung appelliert mit ihrem Zehn-Punkte-Programm an Berlin, mit einem speziellen standardisierten digitalen Verfahren Planung, Genehmigung und Bau zu forcieren. Bei Ersatzneubauten solle ausnahmslos auf eine erneute Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet werden. Die Einhaltung oder Unterschreitung der vereinbarten Bauzeit sei künftig zu belohnen, die Überschreitung solle bestraft werden.