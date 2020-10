Tausende von Zuschauern standen an der Elbe, als die „Peking“ nach 88 Jahren in ihren Heimathafen Hamburg zurückkehrte. Nachdem der Frachtsegler drei Jahre lang in der Peters Werft restauriert wurde, liegt er nun vorübergehend am Bremer Kai, wo er in den nächsten Monaten zum Leitobjekt des künftigen Deutschen Hafenmuseums ausgebaut wird.

Die Viermast-Stahlbark wurde 1911 in Hamburg bei Blohm + Voss vom Stapel gelassen und gehört zu den legendären „Flying P-Linern“ der Reederei F. Laeisz, die weltweit für ihre Sicherheit und Geschwindigkeit bekannt waren. Zusammen mit ihren acht Schwesterschiffen wurde die „Peking“ vor allem im Salpeter-Handel mit Südamerika eingesetzt und umrundete 34-mal das legendäre Kap Hoorn.