Der Auftakt zu Tarifverhandlungen in Deutschland folgt seit vielen Jahren einem gewissen Ritual: Die Gewerkschaft mobilisiert auf Straßen und Plätzen, verleiht ihren Forderungen lautstark Ausdruck und demonstriert ihre Kampfbereitschaft. So auch diesmal: „8 Prozent oder die Hütte brennt“ tönte es in Bremen.

Die Reaktionen der Arbeitgeber folgen oft einem ähnlich gleichen Muster: Sie verweisen auf die aktuelle Krisenlage, die schlechte Konjunktur und das hohe Lohnniveau und warnen vor neuen Belastungen und Standortverlagerungen.

Klartext ohne Maximalforderungen

Und doch gestaltete sich der diesjährige Auftakt im Norden etwas anders, zumindest hinter verschlossenen Türen: Mitte September trafen sich die Tarifkommissionen von Nordmetall und IG Metall Küste an der Weser und redeten Klartext – ohne langatmige Sprechzettel, trockene Zahlenkolonnen und Wiederholung von Maximalforderungen. Stattdessen war allen klar: Diese Krise ist so einzigartig, dass sie eine neue Diskursform nötig macht.