Gegen Ende des vergangenen Winters keimte in der norddeutschen Metall- und Elektro-Industrie (M+E) die leise Hoffnung, dass der Corona-Einbruch der zurückliegenden zwei Jahre bald überwunden sein könnte. Denn die Pandemie verlor an Fahrt, die Lockdowns schienen international zurückzugehen, die angespannten und teilweise sogar gerissenen Lieferketten begannen sich etwas einzurenken.

Jetzt, zu Beginn des Sommers, sind wir alle auf ernüchternde Art und Weise in die harte Realität zurückgeholt worden. Das beweist die neueste Konjunkturumfrage der norddeutschen Metall- und Elektroarbeitgeber. Die Lage unserer Industrie bleibt schwierig, die Aussichten haben sich gegenüber dem Winter sogar wieder deutlich eingetrübt. Und die Gründe dafür sind vielfältig.

Wir sollten eher zurückhaltend sein, was unsere Ansprüche und unsere Erwartungen angeht

An erster Stelle auf der Liste der negativen Impulse für unsere Konjunktur steht jetzt der Überfall Russlands auf die Ukraine: Explodierende Preise für Energie und Vorprodukte, die Suche nach versorgungssicheren Alternativen, erneut beschädigte Lieferketten und der Abnabelungsprozess von langjährigen Geschäftsverbindungen nach Russland – all das frisst Zeit, Geld und Nerven in vielen Unternehmen.