Wasser kommt immer aus dem Hahn oder dem Duschkopf, bis jetzt. Doch in Zukunft könnte auch diese natürliche Ressource knapp und damit teurer werden. Jeder Einzelne muss dafür zwar nicht eine Wasserstrategie entwickeln, so wie es derzeit das Bundesumweltministerium tut. Aber: Eine Idee, wie man mit Wasser ressourcenschonender umgeht, sollte man schon haben. Schließlich wird es mit viel Sorgfalt und Aufwand aufbereitet. Einfach laufen lassen ist da eher Verschwendung. Wie man ihr begegnen kann und obendrein den Geldbeutel schont, erklärt Matthias Zeuner-Hanning, Umweltexperte der Verbraucherzentrale Bayern.

Baden und duschen lassen die Wasseruhr rasen

„In Deutschland stieg der Wasserverbrauch je Einwohner 2020 – vermutlich aufgrund der Corona-Pandemie – um 4 Liter auf 129 Liter Wasser am Tag“, weiß Zeuner-Hanning. Lediglich 4 Prozent des aufbereiteten Trinkwassers werden zum Kochen oder Trinken verwendet, die größten Verbräuche im Haushalt entstehen beim Baden und Duschen, durch die Toilettenspülung und beim Wäschewaschen.

Gewohnheiten ändern und so Sparpotenzial nutzen

Im Bad lässt sich also das meiste Wasser sparen. Und das ganz ohne irgendwelchen Zusatzaufwand. Das fängt mit der Nutzung eines Zahnputzbechers an, anstatt während der Zahnreinigungsprozedur das Wasser laufen zu lassen. Das gilt auch fürs Händewaschen. Da muss beim Einseifen der Hände nicht gleichzeitig das Wasser sprudeln. Sehr praktisch sind dafür die sogenannten Einhandhebelmischer statt Wasserhähne zum Drehen.

Noch mehr Wasser sparen lässt sich, wenn man duscht, statt ein Vollbad zu nehmen. Für eine volle Wanne werden etwa 150 Liter gebraucht, unter der Dusche benötigt man je nach Duschkopf zwischen 10 und 20 Liter pro Minute. „Das allein spart bei einer Fünf-Minuten-Dusche gegenüber dem Wannenbad 50 bis 100 Liter Wasser“, so Zeuner-Hanning. Tägliches Duschen sei aus hygienischen Gründen auch nicht wirklich notwendig und strapaziere zudem die Haut. „Jeden zweiten Tag zu duschen, reicht vollkommen aus.“

Sparduschkopf verringert Wasserverbrauch

Auch unter der Dusche lässt sich durchaus weitersparen. „Etwa durch den Einsatz sogenannter Sparduschköpfe mit einem Wasserdurchfluss pro Minute von neun Litern oder weniger. Sie reduzieren den Wasserverbrauch so um bis zu 50 Prozent und sind für etwa 20 Euro erhältlich“, erklärt Zeuner-Hanning. Der Wasserstrahl der Sparbrausen fühlt sich – durch die Beimischung von Luft – genauso angenehm an wie bei den nicht sparsamen Modellen. Ergänzen kann man die sparsame Technik durch das eigene umsichtige Verhalten. Für die Zeit des Shampoonierens oder Einseifens die Dusche abstellen und erst wieder anstellen, wenn man sich abbrausen will.

Übrigens: Ob sich ein Sparduschkopf lohnt, lässt sich schnell über das sogenannte Auslitern feststellen. „Dafür benötigt man einen Zehn-Liter-Eimer und eine Stoppuhr“, so der Experte. Der Eimer wird über den Duschkopf befüllt. Die Dusche wird dabei nur so weit auf- und so warm eingestellt, wie man normalerweise auch duschen würde. Per Stoppuhr wird dann die Zeit festgehalten, die es braucht, um den Zehn-Liter-Eimer zu füllen. Dann stellt man folgende Rechnung auf: 60 Sekunden mal zehn Liter, geteilt durch die gestoppte Zeit. Das Ergebnis ist die Schüttmenge in Litern pro Minute. Liegt sie bei mehr als neun Litern pro Minute, sollte man über einen Sparduschkopf nachdenken.