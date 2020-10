Köln. Neue Fenster, eine Bad-Renovierung oder einfach nur eine Reparatur in der Küche: Wenn Handwerker arbeiten, kann natürlich auch mal etwas schiefgehen. Was dann?

„Bemerkt man einen Fehler schon während der laufenden Arbeiten, sollte man umgehend einschreiten“, sagt Rechtsanwalt Harald Rotter, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Allgemeinanwälte im Deutschen Anwaltverein. Wer sich erst zum Schluss beschwert, riskiert, zumindest auf einem Teil der Kosten sitzenzubleiben: „Der Kunde ist verpflichtet, den Schaden so gering wie möglich zu halten.“

Achtung: Nicht einfach einen anderen Handwerker beauftragen!

Außerdem wichtig: „Grundsätzlich hat jeder Handwerker das Recht, bei eventuellen Fehlern nachzubessern“, erläutert Rotter. Auch wenn man noch so wütend über offensichtlichen Pfusch ist, sollte man den Dilettanten also lieber nicht vor die Tür setzen, damit vom Vertrag zurücktreten und jemand anderen beauftragen. „Im schlimmsten Fall muss man dann doppelt zahlen, da beide Handwerker Anspruch auf den vollen Rechnungsbetrag haben können“, so der Kölner Jurist.