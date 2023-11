Ausbildungsjahr 2024/25: Schon jetzt einen Platz sichern

Was die drei sonst noch zu erzählen haben, findet man auf Instagram: instagram.com. Denn die Azubis sind Teil der Kampagne #meineausbildung, die der Arbeitgeberverband Hessenmetall gestartet hat, um weitere junge Leute für die Berufe der Branche zu begeistern. „Als Schlüsselindustrie für die Gestaltung der Zukunft braucht die Metall-, Elektro- und IT-Industrie dringend Fachkräfte und wirbt schon jetzt für den Ausbildungsbeginn 2024“, erläutert Wolf Matthias Mang, Unternehmer und Vorstandsvorsitzender von Hessenmetall.

Der Verband hatte im August dieses Jahres seine Mitgliedsunternehmen zur Ausbildungssituation befragt. Zentrale Erkenntnis: Neben zurückgehenden Bewerbungszahlen fehlt es vor allem an ausreichend qualifizierten Bewerbern. Mang: „Dass mehr als die Hälfte der befragten Mitgliedsunternehmen nicht alle Plätze für das Ausbildungsjahr 2023/2024 besetzen konnte, aber dennoch fast 90 Prozent ihr Ausbildungsangebot für das Ausbildungsjahr 2024/2025 halten oder sogar erweitern, belegt den dringenden Bedarf an Fachpersonal.“

Für den Herbst 2024 bieten die Firmen bereits jetzt 781 Ausbildungsplätze sowie 184 duale Studienplätze an. Mang: „Junge Menschen, die einen sicheren Arbeitsplatz mit überdurchschnittlich gutem Einkommen suchen und sich später im Beruf up to date halten und dabei gern von moderner Technik unterstützen lassen möchten, sind in unserer Industrie genau richtig.“