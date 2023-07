Extreme Bedingungen herrschen etwa in einem Wasserkraftwerk in den österreichischen Alpen, das den ganzen Winter über für Reparaturen nicht zugänglich ist. Oder in Indien: Dort schwemmt der Monsun aggressive Mineralien mit dem Wasser in die Laufräder. Die greifen das Metall an, wenn es nicht speziell beschichtet ist. Mit althergebrachter Mühlenromantik hat die Brunnenmühle also nichts zu tun. Der Name kommt von einer Quelle hinter dem Firmengelände, wo früher einmal eine Mühle stand. Heute ist hier alles Hightech. Wasser ist keins zu sehen, es fließt im Verborgenen durch riesige Rohre in die Prüfstände. Erst als Aschenbrenner eine Stroboskoplampe an ein verglastes Teilstück eines Prüfstands hält, blitzen zwei bizarr gewundene Ströme auf. Darüber sieht man, wie sich gleichmäßig ein Schaufelrad dreht.

Auch in einem Hightech-Betrieb gibt es noch echte Handarbeit

Konstruktion und Fertigung der Turbinenmodelle nehmen allein schon rund drei Monate in Anspruch. Der Bau der tatsächlichen Maschine dauert 12 bis 18 Monate – wenn es um eine einfache Anlage geht. Große Projekte können auch über Jahrzehnte laufen. Übrigens gibt es auch in Hightech-Unternehmen wie Voith noch Handarbeit. Weil die Schweißnähte in den Turbinen absolut dicht und einwandfrei sein müssen, arbeitet der Schweißer buchstäblich im Laufrad, um die Schaufeln von Hand festzuschweißen.