Aluminium ist das dritthäufigste Element der Erde. Man nutzt das Leichtmetall als Eisenersatz, wenn geringeres Gewicht für die Fertigung wichtiger ist als die Kosten.

Vorkommen: Ausgangsmaterial für die Aluminiumproduktion ist Bauxit: Das Erz enthält hohe Konzentrationen von Alu- Verbindungen (Aluminiumoxide). Größter Hersteller ist China.

Verwendung: Die Luft- und Raumfahrt sowie der Fahrzeugbau nutzen Aluminiumlegierungen. Die stecken auch in EDV- und Haushaltsgeräten, in Dosen, Alufolien, Blechen, Rohren, Aluprofilen oder in der Unterhaltungselektronik. In Baden-Württemberg ist zum Beispiel Aluminium Rheinfelden-Alloys auf Aluminium-Produkte spezialisiert.