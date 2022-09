Das weiche, silberweiß glänzende Schwermetall ist ein relativ wenig verbreitetes Element in der Erdkruste. Es hat einen für Metalle sehr niedrigen Schmelzpunkt.

Vorkommen: Zinn findet man an Flüssen und auf dem Meeresgrund. Die größten Förderer sind China, Indonesien und Myanmar, in Europa Portugal und Spanien. Ab 2024 will man in Sachsen Zinn fördern.