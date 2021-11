Stiftung NiedersachsenMetall will Türen zu Schulen der Region öffnen

„Die Wirtschaft muss sich umstellen und deutlich sensibler werden“, findet Weinzierl. Deshalb habe ihn die Aktion „Hey, Alter!“ sofort überzeugt, denn sie verbindet die Verringerung von Müll, also Umweltschutz, mit sozialem und regionalem Engagement.

Da passt es gut, dass Olaf Brandes, Geschäftsführer der Stiftung NiedersachsenMetall, die Tür zu Schulen in der Region rund um den Sennheiser-Standort Wedemark öffnen will. „Mit dem Projekt ,Hey, Alter!‘ wollen wir helfen, für die Schülerinnen und Schüler beste Voraussetzungen zu schaffen.“

Riesiger Wasserspeicher liefert im Winter Wärme, im Sommer Kälte

Rund 1.200 Mitarbeiter beschäftigt Sennheiser in Wedemark vor den Toren Hannovers. Am Stammsitz und an den anderen Standorten achtet man auf Abfallvermeidung, geringen Energieverbrauch und stärkere Nachverfolgbarkeit von Lieferketten.

Als Sennheiser 2015 den Innovation Campus baute, schuf man unter dem Gebäudekomplex ein sogenanntes „Eisspeichersystem“. Der Speicher fasst eine Million Liter Wasser, mit dem man im Winter Wärmeenergie und im Sommer Kälteenergie gewinnt.

Nachhaltigkeit werde auch bei der Personalsuche wichtiger, beobachtet Weinzierl. Da müsse man liefern – wie jetzt mit der großzügigen Rechner-Spende.