Die wichtigste Versicherung rund ums Tier ist und bleibt die Tierhalterhaftpflichtversicherung. Denn Tierhalter lieben zwar ihre vierbeinigen Freunde, doch auch sie können schon mal ungewollt etwas kaputtmachen. „Hunde sind nicht über die Privathaftpflichtversicherung des Halters mit abgedeckt“, sagt Philipp Opfermann, Referent für Finanzen und Versicherungen bei der Verbraucherzentrale NRW. „Bei kleineren Tieren und vor allem bei Exoten sollte man ins Kleingedruckte seiner Privathaftpflicht-Police schauen oder im Zweifel beim Versicherer nachfragen, ob diese in der Privathaftpflicht mitversichert sind.“ Ist das nicht der Fall, empfiehlt sich auch dort eine Tierhalterhaftpflichtversicherung. Lesen Sie hier auf aktiv-online.de, was sie bei der Tierhalterhaftpflichtversicherung beachten sollten.

Die andere große Säule in Sachen Tierversicherung ist die Tierkrankenversicherung. Sie springt analog zur menschlichen Krankenversicherung dann ein, wenn das Tier zum Arzt muss. „Generell sollte man Gesundheitskosten immer mit einplanen, wenn man sich für ein Tier entscheidet“, sagt Opfermann. Da sollte man auch an regelmäßige Impfungen, Wurmkuren und Vorsorgeuntersuchungen beim Tierarzt denken. „Aber: Solche regelmäßigen Kosten zahlen Versicherungen oft nicht, die kommen noch zusätzlich auf die Besitzer zu“, so der Experte.

Tierkrankenversicherung: OP-Versicherung vs. Vollversicherung

Man unterscheidet bei Tierkrankenversicherungen zwischen OP-Versicherungen und sogenannten Vollversicherungen. OP-Versicherungen springen bei notwendigen Operationen ein. Ganz billig sind sie nicht, aber immerhin nicht so kostspielig wie eine Vollversicherung. „Daher raten wir eher zu einer OP- als zu einer Vollversicherung, die noch teurer ist und eben auch nie alles zahlt“, sagt Opfermann.

Welche Leistungen dann wirklich versichert sind, sollte man vor Abschluss der Versicherung detailliert in Erfahrung bringen. „Eine Versicherung ist nie ein Rundum-sorglos-Paket, da können OPs, Medikamentenkosten, Reha und sonstige Tierarztkosten eingeschlossen sein, müssen es aber nicht. Es gilt, Angebote genau zu prüfen und zu schauen, was versichert ist – und vor allem auch, was nicht.“

Welche Tiere sollte ich krankenversichern?

Das ist natürlich eine individuelle Geschichte, manche wollen schon ihre Katze rundum versorgt wissen, andere nicht. Als Faustregel gilt aber: Je größer das Tier, desto eher lohnt es sich, über eine Krankenversicherung nachzudenken. „Gerade bei Pferden sind die Gesundheitskosten sehr schnell sehr hoch, da kann eine Krankenversicherung sinnvoll sein“, sagt der Experte. „Auch bei Hunden kann das schon mal der Fall sein. Bei kleineren Tieren gilt es, genau abzuwägen, ob es wirklich die Versicherung sein soll oder ob nicht lieber selbst Rücklagen für etwaige Behandlungen gebildet werden können.“