Die Katze kommt immer wieder an der Terrassentür vorbei. Oder plötzlich steht ein Hund freundlich mit dem Schwanz wedelnd im Vorgarten, ein Besitzer ist bei beiden weit und breit nicht zu sehen. Was tun mit einem gefundenen Tier? Einfach behalten? Nein, das sollte man auf keinen Fall tun, rät Hester Pommerening vom Deutschen Tierschutzbund.

Tier gefunden: Wem muss man das melden?

Rechtlich gesehen sind Tiere Fundsachen. Sie müssen so schnell wie möglich bei Polizei, dem Ordnungsamt oder beim Veterinäramt gemeldet werden. „Da die meisten Städte und Kommunen keine Möglichkeit haben, die Tiere artgerecht unterzubringen, kommen sie danach meist in ein Tierheim“, sagt Pommerening.

Als Grundregel gilt: „Die Behörde muss zuerst informiert werden. Ein Tierschutzverein per se ist nicht für das Einfangen und Betreuen von Fundtieren zuständig. Erst durch einen entsprechenden Auftrag der zuständigen Gemeinde oder Stadt kann sich eine Verpflichtung ergeben,“ so die Expertin.

Verletzte Tiere bringt man am besten sofort zum Tierarzt

Einem fremden, herrenlosen Tier sollte man sich immer mit Vorsicht nähern. Zeigt es sich aber zutraulich, kann man versuchen, es anzulocken und es zu sich zu nehmen. „Ist ein Tier in einem so schlechten Zustand oder derart verletzt, dass nicht länger gewartet werden kann und sofortige Hilfe vonnöten ist, sollte es entweder direkt in die Tierklinik oder zum notdiensthabenden Tierarzt in der Nähe gebracht werden“, sagt die Tierschutzbund-Expertin.

Vorher empfiehlt sich ein kurzer Anruf, ob das Tier aufgenommen und behandelt werden kann. Braucht das Tier nämlich sofortige tierärztliche Hilfe, muss dafür nicht der Finder finanziell aufkommen. Dann sollte sobald wie möglich eine Fundtieranzeige bei der zuständigen Behörde abgegeben werden, aber die Versorgung des Tieres ist in solchen Fällen erst einmal vorrangig.