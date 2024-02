Toller Arbeitgeber, tolle Arbeitszeiten, gute Bezahlung. Mit einem schnellen Online-Vorstellungsgespräch soll schon alles erledigt sein. Das Jobangebot klingt gut, doch Vorsicht: Job-Bewerbungen per Video können böse Folgen haben, denn sie sind nicht immer seriös. Mit falschen Stellenanzeigen versuchen Kriminelle derzeit vermehrt, an sensible Daten zu kommen. Und dann hat man schnell ein Konto eröffnet, mit dem Verbrecher andere betrügen.

Diese Methode des Datenklaus nennt man Jobscamming. „Die mir bekannten Fälle sind Beiträge in Online-Stellenbörsen, Direktnachrichten in sozialen Netzwerken oder Messengern sowie E-Mails“, sagt Hauke Mormann von der Verbraucherzentrale NRW. Die Absender geben sich etwa als Job-Coach oder Karriereberater oder Karriereberaterin aus. Auch als Vertreter oder Vertreterin eines bekannten Unternehmens kommen die Kriminellen daher oder als Mitarbeitende einer Behörde oder Agentur. „Ähnlich wie bei anderen Betrugsmaschen, wie Phishing, werden E-Mails und Messenger-Nachrichten mit solchen Job-Angeboten gerne auch wahllos an beliebige Empfänger verschickt“, sagt der Experte. Es gibt also beide Wege: Falsche Anzeigen, auf die man bei eigener Recherche stößt, und Nachrichten, die einen unaufgefordert erreichen.

Bewerbung mit Video-Ident-Verfahren: So kommen Kriminelle an sensible Daten

Die Vorgehensweise der Betrüger ist perfide: Hat man erst mal Kontakt zu den vermeintlichen Jobanbietern, soll man ein Foto seines Personalausweises sowie ein Bild von sich selbst mit Personalausweis in der Hand senden. Dann wird man im Rahmen des Bewerbungsprozesses aufgefordert, ein sogenanntes Video-Ident-Verfahren bei einer Bank durchzuführen. Seit 2020 werden den Verbraucherzentralen aus ganz Deutschland solche Fälle gemeldet, in denen Betroffene zu einer Kontoeröffnung für die vermeintliche Verifizierung ihrer Identität aufgefordert wurden.

Die Daten wurden dann zum Beispiel für Fake-Shops missbraucht. Dort wird Ware angeboten, die die Anbietenden gar nicht haben. Ahnungslose Käufer bezahlen per Vorkasse, erhalten aber keine Ware. Die Kriminellen bleiben anonym, sie nutzen ja das Konto des Jobanwärters. Entdecken die Geschädigten des Fake-Shops, dass sie betrogen wurden, wenden sie sich oft an den vermeintlichen Kontoinhaber. zivilrechtliche Klagen auf Rückzahlung des Geldes können folgen – deren Ausgang ist ungewiss.

Seriöse Firmen bieten immer ein persönliches Gespräch an

Die Betrüger nutzen also eine Schwachstelle des Online-Bewerbungsverfahrens: Schließlich brauchen Firmen Gewissheit über die Person, wenn sie diese nur digital vor sich haben. Experte Mormann gibt zu Bedenken: „Seriöse Firmen sollten immer ein persönliches Gespräch anbieten – sei es durch ein Treffen, ein Telefonat oder einen Video-Chat. Das lagern sie nicht an Banken aus, die die Identität prüfen sollen. Und vor allem wird nicht verlangt, dass zur Überprüfung der Identität ein Konto eröffnet werden müsse“, sagt Mormann. „Kontodaten für Gehaltszahlungen werden erst im Laufe des Einstellungsprozesses abgefragt und nicht schon im Bewerbungsgespräch. Auch hierbei also nicht vorschnell Infos preisgeben!“

Vorsicht bei der Dateneingabe: Persönliche Daten sind erstmal tabu

Generell gilt: Werden Daten zur Bewerbung auf einer Internetseite abgefragt, unbedingt die Adresse in der Adressleiste des Browsers prüfen. Mormann: „Passt diese nicht zu der Firma, bei der man sich bewirbt, nichts eintragen!“ Falls die Firma den Bewerbungsprozess über einen externen Dienstleister abwickelt, sollte man sich im Bewerbungsgespräch genau sagen lassen, wie dieser Dienstleister heißt. „Man kann einen Vergleich zur klassischen Bewerbungsmappe ziehen: In sie schreibt man ja auch keine Kontonummer oder Personalausweisdaten. Warum sollte das beim Erstkontakt in der digitalen Welt anders sein?“, so der Experte.

Auch wenn im Bewerbungsprozess plötzlich auf Whatsapp-Nachrichten umgestellt werden soll und dort ein Foto vom Ausweis oder sensible Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer oder IBAN des eigenen Bankkontos verlangt werden, sollte man immer misstrauisch werden. Auf keinen Fall sollten derartige Daten über einen Chat, Messenger oder E-Mail verschickt werden.