Ein Passwort hier, ein Passwort da – für unzählige Online-Shops, fürs E-Mail-Fach, fürs Homebanking: Die Liste kann beliebig verlängert werden. Sich die alle zu merken, fällt oft schwer. Einen Ausweg kann Single-Sign-on bieten. Gemeint ist damit ein anderes Benutzerkonto, das als Universalzugang auch für andere Web-Angebote genutzt wird. Ob das empfehlenswert ist und was man sonst noch wissen sollte, dazu hat aktiv Ayten Öksüz gefragt. Sie ist Referentin für Datenschutz und Datensicherheit bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf.

SSO: Single-Sign-on ist mit einem Generalschlüssel vergleichbar

Beim Single-Sign-on (SSO) verwendet man ein bereits bestehendes Nutzerkonto – beispielsweise von Facebook, Google, Apple oder Amazon –, um sich damit auch bei anderen Internet-Anbietern anzumelden, bei denen eine Registrierung verlangt wird. Anstatt sich dort wieder erneut anzumelden – mit einem eigenen Benutzernamen und eigenem Passwort – wird ein bestehender Account verwendet, „der dient dann sozusagen als Generalschlüssel“, erklärt Öksüz.

Das ist einerseits erst mal bequem, andererseits kann man so auch vermeiden, einem weiteren Anbieter persönliche Daten wie Geburtsdatum oder Adresse mitzuteilen. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht, denn es gibt auch Risiken, so die Datenschutz-Expertin.

Wer das bequeme Verfahren nutzt, sollte sein E-Mail-Konto besonders gut schützen

Gerät das Universalpasswort in die falschen Hände, könnten sich Betrüger damit auf allen Webseiten anmelden, bei denen sich Betroffene mithilfe des Single-Sign-on registriert haben, und beispielsweise Bestellungen auf fremde Kosten vornehmen. Die Betrüger probieren dazu schlicht bei gängigen Seiten aus, ob die erbeuteten Zugangsdaten dort ebenfalls funktionieren.

Meistens passiert das als Erstes bei E-Mail-Providern. Gelingt das, kann dort der Schaden besonders groß sein, dann die Betrüger haben damit auch Zugriff auf alle möglichen privaten Inhalte oder könnten im fremden Namen E-Mails verschicken. Das E-Mail-Konto sollte deshalb immer besonders gut geschützt sein, rät Expertin Öksüz.

An die Zugangsdaten kommen Betrüger beispielsweise durch Phishing-Attacken. Wie man sich vor ihnen mit einigen einfachen Verhaltensregeln schützen kann, lesen Sie auch auf aktiv-online.de. Eine weitere Möglichkeit der Kriminellen, an private Daten zu gekommen, sind Hacker-Angriffe auf Online-Konten oder Anbieter-Server. Daher muss der Account, der zum SSO verwendet wird, besonders sicher sein: „Dazu gehört unbedingt ein starkes Passwort mit vielen, unterschiedlichen Zeichen, das schwer zu knacken ist“, empfiehlt die Expertin.

Zudem sollte dieses Passwort ausschließlich bei dem Account genutzt werden, der zum Single-Sign-on verwendet wird, und nicht auch bei anderen Online-Accounts. Außerdem sollte geprüft werden, wie der Anbieter die Log-in-Daten speichert – sind sie unverschlüsselt, ist das Risiko deutlich höher.

Zwei-Faktor-Authentifizierung bringt zusätzliche Sicherheit

Einen weiteren Schutz bietet die Zwei-Faktor-Authentifizierung. „Sie sollte immer genutzt werden, wenn das möglich ist.“ Dabei wird bei bestimmten Vorgängen, die eine Authentifizierung verlangen – wie bei einer Online-Zahlung – ein zweiter Faktor verlangt.

Konkret läuft das dann so ab: Der Nutzer muss neben seinem Passwort eine PIN eingeben, die per SMS oder App aufs Mobiltelefon geschickt wird, und damit die Transaktion bestätigen. Aber auch hier sollte zunächst überprüft werden, wie die Smartphone-Nummer, die man dafür angibt, gespeichert und weiterverwendet wird, damit sie nicht an Dritte geraten und missbraucht werden kann, und sei es nur für nervige Werbeanrufe.

Das hört sich zwar kompliziert an, hat aber einen wesentlichen Vorteil: Versuchen Kriminelle ein Konto durch das Ergaunern von Passwörtern zu hacken oder haben sie sich sogar bereits Zugriff auf einen Online-Account verschafft, kann durch die Zwei-Faktor-Authentifizierung das Schlimmste zunächst verhindert werden.