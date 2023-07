Der Weiße Garten in Horb am Neckar hat seine Pracht nicht einem Herrscher zu verdanken. Vielmehr wurde der Innenhof des ehemaligen Dominikanerinnenklosters auf Bürgerinitiative hin neu gestaltet. Nach englischem Vorbild entstand ein Garten mit weiß blühenden Pflanzen in Kombination mit dunkelgrünem Gehölz. Mittelpunkt ist der Jakobsbrunnen samt Muschel.

Mehr über den Weißen Garten erfahren Sie auf der Seite der Stadtverwaltung Horb am Neckar: horb.de.

Keine Frage, Ludwigsburgs Schlossgärten dürfen nicht fehlen. Die älteste Gartenschau Deutschlands ist bekannt in der ganzen Welt. Hier treffen gezirkelte Gärten auf scheinbar wilde, ungezügelte Natur. Der Märchengarten verzaubert alle Besucher, im Sardischen Garten mit seiner Voliere sieht man Flamingos und Störche. Tipp: Ende August beginnt die weltgrößte Kürbisausstellung.

Auf der Seite der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH finden Sie weitere Informationen: blueba.de.

Im Spätsommer zeigen im Dahliengarten in Baden-Baden fast 2.000 Pflanzen ihre Farbenpracht. 64 verschiedenen Sorten, von Balldahlien über Kaktusdahlien bis hin zu Seerosendahlien, begeistern Blumenliebhaber. Als stumme Betrachter sind Denkmäler der Komponisten Johannes Brahms, Clara Schumann und Robert Stolz mit von der Partie.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Freunde des Dahliengartens Baden-Baden e.V.: dahliengarten-baden-baden.com.