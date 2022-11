Berlin. Es ist enorm praktisch. Und wir haben uns alle längst daran gewöhnt: Auch im Ausland kann man mit der normalen Bankkarte bezahlen oder sich mit Bargeld aus Automaten versorgen. Doch die sogenannte Maestro-Funktion, die genau das ermöglicht, wird auf Dauer von den Karten verschwinden! Das US-Unternehmen Mastercard stellt diesen Service ein, da er nicht ausreichend auf den Online-Handel ausgelegt sei – so die offizielle Begründung.

Bedeutet das womöglich, dass wir dann nicht mehr mit der gewohnten Karte im Ausland zahlen können, im nächsten Sommerurlaub etwa?

Ab Juli 2023 werden andere Karten ausgegeben

Nein, so ist es nicht, wie Tanja Beller vom Bundesverband deutscher Banken erklärt. „Bereits ausgegebene Karten mit Maestro-Funktion behalten bis zum regulären Ablaufdatum ihre Gültigkeit und können auch bis dahin wie gewohnt eingesetzt werden.“ Also auch im Ausland. Das Gleiche gilt für Karten mit Maestro-Funktion, die bis Juli 2023 noch von den heimischen Banken neu ausgegeben werden dürfen – diese Karten können letztlich bis 2027 im Einsatz bleiben. „Für Karten, die ab 1. Juli 2023 ausgestellt werden, kommen die Banken dann von sich aus mit den neuen Angeboten auf die Kunden zu“, so Beller.