Mythos 10: Honig ist auch heute ein natürliches Produkt

Das stimmt. Er wird ökologisch und nachhaltig produziert. „Laut der deutschen Honigverordnung ist es nicht gestattet, dem Honig organische (zum Beispiel Pollen) oder anorganische honigfremde Inhaltstoffe zuzusetzen oder zu entziehen, soweit das nicht unvermeidbar ist“, weiß Gottfried Stecher aus den sächsischen Wurzen. Er ist Beisitzer im Vorstand der Landesverband Sächsischer Imker und seit über sechs Jahrzehnten Imker.

Mit dem Kauf von Honig mit dem Warenzeichen ‚Echter Deutscher Honig‘ – ein Markenprodukt – ist man auf der sicheren Seite“, so Stecher. An den ausschließlich in Deutschland produzierten Honig würden noch höhere Qualitätsansprüche gestellt als gesetzlich vorgeschrieben. So dürfe etwa grundsätzlich nur 18 Prozent Wasser enthalten sein, im Unterschied zu sonstigen Honigen, bei denen diese Grenze 20 Prozent beträgt.

Mythos 11: Der deutsche Honig reicht nicht für den Honighunger der Deutschen

Richtig. Laut Bundeslandwirtschaftsministerium erzeugen deutsche Imker je nach Ergiebigkeit der Ernte zwischen 20 bis 30 Prozent des Honigs, der im Land verzehrt wird. Der Ertrag im Jahr 2019 lag nach den Zahlen des Deutschen Imkerbunds bei 24.080.160 Kilogramm. Also muss Honig aus dem Ausland eingeführt werden.

Bei Importen greifen die Richtlinien der Europäischen Union, die hohe Qualitätsstandards festlegen. Es dürfen Chargen aus unterschiedlichen Ländern gemischt werden. „Das unterliegt aber einer Kennzeichnungspflicht“, erklärt Stecher. Auf dem Etikett sei dann „Mischung von Honig aus EU-Ländern“ oder „Mischung von Honig aus EU-Ländern und Nicht-EU-Ländern“ vermerkt.

Mythos 12: Honig ist Honig, da gibt es keine Unterschiede in den Honigsorten

Nein, das stimmt nicht. Denn Robinienhonig, Rapshonig oder Lindenhonig etwa sind Sortenhonige – und nur drei von einigen Dutzend möglichen Varianten. „Geschmack und Konsistenz ergeben sich aus der jeweiligen Nektarquelle“, weiß Stecher. Wobei Bienen in einer Apfelplantage auch den Löwenzahn nicht links liegen lassen. Handelsmarkenhonige sind oft Mischungen, deren typischer Geschmack sich aus einer speziellen Rezeptur ergibt. Es gibt cremigen Honig, festen, dünn- und dickflüssigen.

„Entscheidend für die Qualität des Honigs ist der Umgang des Imkers mit seinen Bienen und deren Nektarquelle“, weiß Honig-Experte Stecher. Der Flugradius von Bienen beträgt etwa zwei bis drei Kilometer. „Flächen, die etwa Pflanzenschutzmitteln, Pestiziden oder Insektiziden ausgesetzt sind, sollte man meiden.“ Der Imker plädiert für den Kauf regional hergestellten Honigs. Die Gründe: Kurze Transportwege, transparente Herstellung und die Bienen haben in der Region durch das Bestäuben die Landwirtschaft unterstützt.

Mythos 13: Menschen beuten Bienen aus

„Unsinn“, sagt Stecher. „Der Imker pflegt die Bienen so, dass das Bienenvolk überhaupt überleben kann. Ohne ihn ist in unserer Kulturlandschaft jedes Bienenvolk zum Untergang verurteilt.“ Imkerei bringe mit dem Honig und der Bestäubungsleistung in der Landwirtschaft einen großen wirtschaftlichen Ertrag. Honigbienen nehmen bedrohten Wildbienen auch nichts weg. „Pflanzen reagieren auf das Summen der Bienen und produzieren rasch mehr Nektar.“

Das grundsätzliche Problem sieht der Imker in der Art, wie intensive Landwirtschaft betrieben wird. Hoffnungsfroh stimmt ihn, dass das Umweltbewusstsein im Lande nachhaltig wächst. „Das sieht man auch an der stark steigenden Zahl der Imker, die bei rund 150.000 liegt“, so Stecher. 1990 waren es noch rund 100.000. Gut 95 Prozent der Imker machen das in ihrer Freizeit.

Mythos 14: Honig ist belastet

Bei Produkt-Tests werden immer wieder Honige identifiziert, die Rückstände aufweisen. Selbst bei Bio-Honig passiert das. Es können sich etwa Reste von Antibiotika aus der Bekämpfung des Bienenparasiten Varroa-Milbe finden oder des Bienenvertreibungsmittels Phenylacetaldehyd, das mancherorts während der Honigernte eingesetzt wird. Nachweisbar sind häufig auch Spuren von Pflanzenschutzmitteln.

Ist das gefährlich? Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat 2016 exemplarische Fälle von Rückständen in Honigen bewertet, die von einer Nichtregierungsorganisation gemessen wurden. Es kam zum Schluss, „dass ein gesundheitliches Risiko durch den Verzehr von Honig mit Rückständen in den berichteten Konzentrationen unwahrscheinlich ist“. In diesem Fall würden selbst beim Verzehr von Honigen mit den höchsten gemessenen Rückstandsgehalten die gültigen Referenzwerte für die entsprechenden Inhaltstoffe zu weniger als einem Prozent ausgeschöpft.

Auch Pollen aus gentechnisch veränderten Pflanzen lassen sich in Honig nachweisen. Für Gentechnik im Honig gilt nach EU-Recht keine Kennzeichnungspflicht. Allerdings gibt es bislang keinerlei wissenschaftlich haltbaren Nachweis, dass Pollen aus gentechnisch veränderten Pflanzen zu Beeinträchtigungen der Gesundheit beim Menschen führen könnte.