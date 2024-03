Dass tropische Früchte unter den richtigen Klimabedingungen auch bei uns wachsen und gedeihen, zeigt das Projekt Klein Eden am Rennsteig. Die Gärtner züchten in großen Gewächshäusern etwa Papayas, Maracujas oder Guaven. Zur Beheizung der Häuser nutzen sie Abwärme, die bei Industrieanlagen in der Region entsteht. So gelingt es, ohne zusätzliche Energiequellen das spezielle Mikroklima für die Pflanzen zu schaffen. Besucher können auch direkt vor Ort die biologisch angebauten Früchte kaufen.

Fast wie Sommerurlaub ist ein Besuch im Kanarenhaus des Botanischen Gartens der Universität Erlangen-Nürnberg in Erlangen. Dort ist gerade im zeitigen Frühjahr die Vegetation besonders üppig. Auf den Kanarischen Inseln, zu denen etwa Teneriffa, Gran Canaria oder Lanzarote gehören, haben sich ganz spezielle Pflanzen entwickelt, die mit dem vulkanischen Gestein und den sehr unterschiedlichen Klimabedingungen – von ganz trocken bis zu feuchtnass – gut zurechtkommen.

Im milden Weinbauklima im Botanischen Garten Würzburg blühen auch im Freiland Schneeglöckchen, Winterlinge und Krokusse früher als im südlichen gebirgigen Bayern. Doch auch hier ist in den Tropenhäusern die Blumenauswahl deutlich größer. Dies lässt sich übrigens auch vom Sofa aus erkunden: In einem besonderen Projekt hat die Uni 2022 das gesamte Tropenhaus in ein digitales 3-D-Modell überführt. Beim virtuellen Besuch erfährt man in zahlreichen Videos Details über die dort wachsenden Pflanzen.