Viele Computernutzer kennen das Phänomen – ein sogenannter Trojaner befällt den PC und übernimmt die Kontrolle. Seinen Namen hat das Programm aus der griechischen Mythologie. Im Krieg zwischen Griechen und der Stadt Troja siegten die Belagerer durch eine List – sie bauten ein hölzernes Pferd, in dem sie Krieger versteckten und es den Trojanern als Geschenk anboten. Die brachten das „Präsent“ arglos in die Stadt und besiegelten so ihren Untergang.

Der griechische Schriftsteller Homer beschrieb die Vorgänge in seiner Dichtung „Ilias“. Die faszinierte den mecklenburgischen Kaufmann Heinrich Schliemann (1822 bis 1890) so sehr, dass er sich auf die Suche nach dem Ort machte und ihn im Jahr 1873 tatsächlich auch an der westtürkischen Mittelmeerküste fand. Allerdings war er nicht der Einzige, schon der englische Forscher Frank Calvert vermutete an derselben Stelle die antike Stätte.

Museum in einem alten Pfarrhaus

Bis heute aber ist Schliemanns Name untrennbar mit der Ausgrabung Trojas verbunden. Seine Welt entdecken können Interessierte im Schliemann-Museum im beschaulichen Ankershagen in Ostmecklenburg. Hier verbrachte der Pastorensohn acht Jahre seiner Kindheit. Das Museum befindet sich im Pfarrhaus aus dem 18. Jahrhundert.