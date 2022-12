Natur pur bis zum Horizont, kein Mensch weit und breit. Wo kann diese fantastische Landschaft bloß liegen? In Südamerika vielleicht? Mindestens in Schottland oder Norwegen? Nein: in Deutschland! Den Namen Schrecksee hat dieses Allgäuer Gewässer zumindest optisch nicht verdient, dafür aber Anja Fischer den zweiten Platz in unserem Urlaubsfotowettbewerb. 2022 zog es sie aus dem heimischen Großheubach in Unterfranken zum Urlauben ins bayerisch-schwäbische Hinterstein. Gleich um die Ecke, nur knapp 300 Meter von der Grenze zu Tirol entfernt, hielt Fischer dieses Idyll fest – und machte mit ihrem Foto die Wettbewerbs-Jury schockverliebt in ihr Schrecksee-Motiv. Dafür gibt es einen Jochen-Schweizer-Gutschein im Wert von 150 Euro.