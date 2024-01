In der Zeit rund um Fasching gibt es einiges zu sehen und zu erleben – indoor und outdoor. Am 7. Februar, also am Mittwoch vor dem schmutzigen Donnerstag, findet in Konstanz ab 19 Uhr der schaurig-schöne Hemdglonkerumzug (konstanz-info.com/fasnacht) statt: Narren ziehen im weißen Nachtgewand mit Lärm und Getöse durch die historische Altstadt.

Zum Höhepunkt der Fasnet am Rosenmontag und Faschingsdienstag wird in Rottweil der Narrensprung (tourismus-rottweil.de/fasnet) zelebriert: Dreimal toben die Rottweiler Narren vom Schwarzen Tor aus durch die Stadt. Auf dem Marktplatz in Sigmaringen werfen frischgebackene Eheleute am Fasnetsdienstag beim „Historischen Bräuteln“ Brezeln, Würstle und Süßigkeiten in die Menge – ab 10 Uhr (vetter-guser/braeuteln). Auch die größeren Städte stehen am Faschingsdienstag ganz im Zeichen der Narren: In den Innenstädten von Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe und Stuttgart gibt es Umzüge.

Nach Fasching geht es weiter ...

Und nach Fasching? Da lockt der Heilbronner Pferdemarkt (heilbronn.de/pferdemarkt) vom 24. bis 26. Februar nicht nur Pferdeliebhaber in die Stadt! Neben Reitshows und Tierprämierungen gibt es einen Vergnügungspark mit Imbissen sowie einen Antik- und Trödelmarkt in der Harmonie.