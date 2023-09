Bayern. Endlich darf man das mal: So richtig mit den Füßen im Matsch platschen, mit blanken Sohlen über Holzstämme balancieren oder die Zehen im Sand vergraben. Dafür muss man auch gar nicht an verschiedene Orte reisen: Barfußpfade bieten alle diese Vergnügen an — und noch viel mehr.

Denn gerade das ist das Konzept: Die Fußgänger stapfen ohne Schuhe von einem Pfadabschnitt zum nächsten und laufen dabei über unterschiedliche Untergründe. Das regt die Fußmuskeln an und massiert: Der Fitness- und Wohlfühleffekt ist garantiert!

Überall in Bayern finden Ausflügler solche Pfade. Manchmal als kleine Abschnitte auf größeren Wanderrouten, manchmal auch als Rundtour von mehr als einem Kilometer Länge. Einen Überblick über die Pfade bietet die Homepage barfusspark.info. Hier eine Auswahl: