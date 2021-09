Als sich im März 2021 der Containerriese „Ever Given“ im Suezkanal verkeilte, war die Not groß. Die Passage zwischen Rotem Meer und Mittelmeer zählt zu den wichtigsten Wasserstraßen der Erde, rund 10 Prozent des Welthandels laufen durch den Kanal. Und plötzlich war alles blockiert.

Umso größer war die Freude, als es schließlich gelang, den Havaristen freizuschleppen. Mehrere Schlepper kamen dabei zum Einsatz, und einer davon war die „ALP Guard“, ein 24.500 PS starkes Spezialschiff, das in Cuxhaven gebaut und von der Hitzler Werft in Lauenburg konstruiert worden war.

Eigentümerwechsel Anfang März 2021

„Natürlich haben wir die Bilder gespannt im Fernsehen verfolgt“, erzählt Marek Klimenko, unter dessen Leitung die Konstruktion stattfand. „Ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. Wenn man elf Monate lang intensiv an so einem Projekt arbeitet, erkennt man so ein Schiff auf den ersten Blick.“

Heute, 13 Jahre nach dem Stapellauf der „ALP Guard“, arbeitet Klimenko immer noch auf der Hitzler Werft, aber mittlerweile unter anderen Vorzeichen: als Chef. Denn Anfang März 2021 übernahm der 58-Jährige den kompletten Betrieb, gemeinsam mit seinem Sohn Kai (26), der nun mit seinem Vater die Werft führt.

Zahlreiche Investoren waren interessiert

Die Betriebsversammlung, auf der die Neuigkeit verkündet wurde, werde er nie vergessen, erzählt Marek Klimenko. Der bisherige Besitzer Franz C. Hitzler hatte früh mit der Suche nach einer passenden Nachfolgelösung begonnen, aber es war schwieriger als gedacht. Insgesamt dauerte die Suche mehr als acht Jahre.

Die Auftragslage der Hitzler Werft ist gut, die neuen Eigentümer sind zuversichtlich

„Die Investoren gaben sich die Klinke in die Hand“, sagt Klimenko. „Im Gespräch waren ganz unterschiedliche Ideen, doch viele passten einfach nicht.“ Die einen Interessenten wollten lediglich bestimmte Teile der Werft erhalten, die anderen schielten auf die Immobilie und hatten vor, auf dem Gelände Wohnungen zu errichten.

Erste Bank-Gespräche im Jahr 2019

Irgendwann begannen auch die Klimenkos, sich mit dem Thema zu befassen. „Wir hörten, dass der Betrieb verkauft werden soll“, erzählen sie bei einem Gang über das Werftgelände. „Gleichzeitig wuchs damit allerdings auch bei uns und den anderen Kollegen die Sorge, dass das Neubaugeschäft früher oder später eingestellt wird.“

Also nahmen sie 2019 erste Gespräche mit den Banken auf und sondierten die Lage. Und offenbar sprang der Funke über, jedenfalls reagierten die Ansprechpartner in der Kreditabteilung positiv. Klimenko: „Im Herbst 2020 gab die Bank dann ihr Okay, und Ende Februar war alles in trockenen Tüchern. Seit Anfang März leiten wir die Werft nun als Doppelspitze.“

Maritime Weltneuheit in der Pipeline

Eine gute Nachricht, auch für die rund 50 Mitarbeiter des Unternehmens. Sie haben aktuell richtig gut zu tun und müssen keinen Kahlschlag befürchten.

Ein Auftrag, der bereits in der Pipeline ist, dürfte international für große Aufmerksamkeit sorgen, handelt es sich doch um eine echte Weltneuheit. Die Werft soll für die Firma Wallaby Boats aus Kappeln das weltweit erste Arbeitsschiff mit Federung bauen.