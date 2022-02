Tierliebe als Jobmotor

All das hat seinen Preis – und da kommt ganz schön was zusammen. So hat der Deutsche Tierschutzbund berechnet, dass ein Hund über sein gesamtes Leben hinweg insgesamt 12.000 bis 17.000 Euro kostet, je nach Größe des Tieres. Eine Katze ist nicht wirklich billiger, auch sie schlägt demnach mit mindestens 12.000 Euro zu Buche.

Das sind Zahlen, die IVH-Mann Meyer sich jetzt so nicht zu eigen machen will. Aber auch er sagt: „Klar, da kommt im Lauf der Zeit was zusammen.“ In der Regel aber stellten Tierhalter für ihre Lieblinge kein Budget auf, „das tun sie für Kinder ja auch nicht“.

Zu welch bedeutendem Wirtschaftsfaktor die deutsche Tierliebe derweil geworden ist, das weiß kaum jemand besser als die Göttinger Wirtschaftsprofessorin Renate Ohr. „Insgesamt bewirkt die Heimtierhaltung schätzungsweise jährliche Umsätze von über 10 Milliarden Euro“, bilanziert Ohr in ihrer jüngsten Heimtierstudie. Diese wurde sogar noch vor Corona abgeschlossen. Für die Professorin ist die deutsche Tierliebe damit ein echter Jobmotor: Über 210.000 Vollzeitarbeitsplätze hängen nach ihren Berechnungen vom Heimtier ab. In Hundeschulen, bei Tierfriseuren, Physiotherapeuten, Tierhotels, Heilpraktikern, Futterproduzenten. Und auch, tja, Tierbestattern.

Oder eben hier, in der Hundetagesstätte „Dogs Place“ von Jannine Gorju im Kölner Osten. Toy-Pudel Louie, der Winzling vom Anfang der Geschichte hier, wird gerade gefüttert, also hat Gorju Zeit zum Plaudern. „27 Hunde sind heute hier, manche halbtags, andere bis zum Abend“, erzählt sie. Die Maximalkapazität liegt bei 40 Tieren. Platz ist reichlich: 1.000 Quadratmeter Fläche, sicher umzäunt, damit auch ja keiner ausreißt. Überall Strandkörbe, Spielgeräte, „jedes Tier hat eben sein Lieblingsplätzchen“.

Im Eingangsbereich steht ein Regal mit Plastikboxen, säuberlich beschriftet mit den Namen der Vierbeiner. Durchaus auf Kindergarten-Niveau sind auch die Preise: Wer sein Tier einen Monat ganztags in Obhut gibt, ist mit rund 300 Euro dabei. Mittlerweile betreibt Gorju eine zweite Einrichtung in Neuss, insgesamt beschäftigt sie schon sieben Mitarbeiter.

Dass viele Deutsche auf den Hund gekommen sind, kriegt sie ganz direkt mit: „Wir haben immer mehr Anfragen, die Leute organisieren sich für den Fall, dass sie wieder häufiger am Arbeitsplatz sind.“ Und dass sich das Standing von Haustieren massiv geändert hat, bestätigt auch Gorju. „Für viele ist ein Tier wie ein weiteres Kind“, sagt sie.

Das mag man süß finden. Doch die Tierliebe der Deutschen ist an anderer Stelle längst: ein knallhart kalkuliertes Investitionsgeschäft, oberstes Level! Beweis: das irre Gezerre um Zooplus, einen Online-Händler für Tierbedarf aus München. Über Monate lieferten sich zwei der weltgrößten Finanzinvestoren eine Bieterschlacht um den Laden, bis sie ihn am Ende für sagenhafte 3,5 Milliarden Euro übernahmen. Fast gleichzeitig wurde bekannt, dass die steinreiche deutsche Reimann-Familie einen 5 Milliarden US-Dollar schweren Topf aufgelegt hat. Investitionsziel: Tierkliniken.

Was das zeigt: Die absolute Hochfinanz sieht beim Umsatz auf dem Feld des Haustierbedarfs noch richtig Luft nach oben. Und orientiert sich dabei wohl auch am Ausland. So betrug der Umsatz von Chewy, einem US-Online-Shop für Tiernahrung, zuletzt 7 Milliarden Dollar, Unternehmenswert derzeit: rund 30 Milliarden Dollar. Und zack – erscheint der Kaufpreis für Zooplus plötzlich gar nicht mehr so utopisch.

Auch das neuerdings boomende Investoren-Interesse an Tierkliniken und Tierarztpraxen ist vor allem renditegetrieben. Laut der Konsumentenumfrage „Statista Global Consumer Survey“ gehen zwei Drittel der Deutschen mit ihrem Tier mindestens einmal im Jahr zum Tierarzt. Die Folge: Krankenversicherungen für Haustiere werden hierzulande immer beliebter.

Auch internationale Multis wie Mars oder Nestlé haben bereits erste Tierkliniken hierzulande erworben. Wohin die Reise gehen kann, zeigt ein weiterer Blick gen USA. Dort nämlich betreibt allein der Schokoriegelhersteller Mars seit Jahren mehrere Tausend Tierarztpraxen und Tierkliniken …

