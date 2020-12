Dank Brennstoffzelle emissionsfrei auf den Straßen unterwegs

Die Brennstoffzelle ist eines davon: Bis 2050 könnten weltweit mehr als 100 Millionen wasserstoffbetriebene Fahrzeuge emissionsfrei auf den Straßen fahren. „Sie sind dank ihrer großen Reichweiten besonders für lange Strecken geeignet, Elektroautos eher für kürzere. Das wäre ein nachhaltiger Mobilitätsmix“, findet Herberg. Er leitet das Marktsegment „Brennstoffzelle“ bei Freudenberg Filtration Technologies und berät mit seinem Team Kunden weltweit. Schon heute liefert das Familienunternehmen wichtige Komponenten für die Brennstoffzelle in Serie. Dazu zählt etwa die Gasdiffusionslage, ein Vliesstoff auf Grafitbasis. Diese Schlüsselkomponente ist für die Versorgung und Verteilung der Reaktionsgase notwendig und steckt bereits in verschiedenen Fahrzeugen, Heizungssystemen, Staplern und Containerfahrzeugen. Man hat aber auch Busse, Lkws und Pkws im Visier.

Dazu kommen besonders dünne Dichtungen für Brennstoffzellen, spezielle Filter sowie Luftbefeuchter: „Ohne Filter läuft in der Brennstoffzelle nichts“, so der 50-Jährige. Denn man muss sie und den darin enthaltenen Katalysator nicht nur vor kleinsten Feststoffen und Gasen in der zugeführten Luft schützen: „Je nach Einsatzgebiet können auch Umgebungsbedingungen der Zelle schaden. Etwa eine salzige Brise in Küstennähe oder alkoholhaltige Luft in der Weinproduktion.“

Großer Markt für Züge, Schiffe und Flugzeuge

Wo ließen sich Brennstoffzellen noch einsetzen? „Meine absolute Lieblingsfrage“, sagt der Chemie-Ingenieur. Da wäre der große Markt der Züge: „Viele Schienen sind nicht elektrifiziert, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in Ländern wie Indien.“ 2019 fuhr bereits ein erster Wasserstoffzug von Ludwigshafen nach Mannheim. „Dann wären da Schiffe, auch Kreuzfahrtschiffe. Und natürlich Flugzeuge.“ Und die Energiegewinnung zu Hause, also Wärme und Strom. „Es gibt bereits Kraft-Wärme-Anlagen, die eine Brennstoffzelle antreiben.“

N och wartet man bei Freudenberg darauf, dass sich die Brennstoffzelle als alternativer Antrieb weiter durchsetzt. „Man braucht eben einen langen Atem“, weiß Herberg, „das zahlt sich am Ende aus.