Iserlohn. Ein außergewöhnliches Wohnprojekt für Auszubildende haben in Iserlohn der Verein LebensWert Iserlohn und die Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft (IWG) ins Leben gerufen. In einem renovierten Altbau mitten in der Stadt ist das Ausbildungshaus entstanden, das insgesamt neun jungen Leuten eine sichere Bleibe und bei Bedarf auch Unterstützung im Privatleben bietet.

360 Euro Monatsmiete inklusive Nebenkosten Die vollmöblierten Wohnungen sind als Zweier-, Dreier- und Vierer-Wohngemeinschaft konzipiert und haben je eine Küche und einen Gemeinschaftsraum. Mit 360 Euro Monatsmiete inklusive Nebenkosten sind die Zimmer bezahlbar, zumal der Verein LebensWert aktuell noch einen Mietzuschuss von je 100 Euro gibt. Der Verein möchte mit dem Ausbildungshaus Azubis den Einstieg ins Berufsleben erleichtern. Sozialpädagoge Julian Bahr hat durch seine - vom Märkischen Kreis geförderte - Coachingarbeit für LebensWert viel mit jungen Leuten zu tun, viele haben einen Migrationshintergrund oder sind geflüchtet. Er weiß, dass es da in der Ausbildung immer wieder Schwierigkeiten gibt, wenn das „Drumherum“ nicht stimmt – sei es wegen der Fluchterfahrungen, Problemen zu Hause oder einfach, weil man allein nicht klarkommt. Den Bewohnern des Ausbildungshauses steht er mit Rat und Tat zur Seite – wenn das gewünscht wird. Das können regelmäßige Einzelgespräche sein, Hilfe bei Behördengängen oder gemeinsame Freizeitaktivitäten. „Ich bin einfach da und ansprechbar“, sagt er. Aktuell ist noch ein WG-Platz frei. Wer Interesse an einem Zimmer hat, kann sich bei Julian Bahr melden, Tel. 0176-84098787 oder julian.bahr@bewegt-iserlohn.de