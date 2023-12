Am 4. November 1922 machte der britische Archäologe Howard Carter in Ägypten eine Entdeckung, die bis heute als Sensation gilt. Er fand das prachtvoll ausgestattete Grab des jungen Pharaos Tutanchamun, das nahezu unberührt war. Die Bilder der kostbaren Grabbeigaben gingen um die Welt, und die Totenmaske des jungen Herrschers wurde zur Ikone. In Hamburg ist nun eine einzigartige Ausstellung zu sehen, in der die Welt, das kurze Leben und der Prunk des legendären Pharaos als „immersive“ Multimedia-Show gezeigt werden.

Der Begriff „immersiv“ beschreibt eine Form der digitalen Präsentation, bei der die Betrachter in eine multimediale Illusion aus Bild und Ton eintauchen, die den Eindruck höchster Realität vermittelt. Möglich macht das unter anderem ein spezielles Projektionssystem, das Inhalte wie Grafiken, Animationen, Bilder und Videos auf dreidimensionale Objekte projiziert.