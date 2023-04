Aichach/Starnberg. Sie galt als eine der schönsten Frauen ihrer Zeit und ist noch heute unvergessen: Elisabeth von Österreich, besser bekannt als „Sisi“. Beinahe unsterblich geworden ist die Kaiserin durch die „Sissi-Filme“ aus den 50er-Jahren mit Romy Schneider. Auch die jüngere Generation ist von der unkonventionellen Frau verzaubert, nicht zuletzt durch die jüngsten Serien-Verfilmungen von RTL+ sowie Netflix.

In diesem Jahr am 10. September jährt sich ihr Todestag zum 125. Mal. Anlass genug, an sie zu erinnern. Denn Sisi entstammt einer Nebenlinie des bayerischen Königshauses, wurde in München geboren und verbrachte ihre Kindheit in der Region. aktiv zeigt, wo man sich auf ihre Spuren begeben kann.

Sisi-Schloss Aichach. Im malerischen Wasserschloss bei Aichach verbrachte Sisi einen Teil ihrer Kindheit. Heute ist es ein Museum, das an das Leben der Kaiserin erinnert. Zum Jubiläum eröffnet am 27. April die Sonderausstellung „Ein Leben in Gold und Silber“. Gezeigt werden prunkvolle, glänzende Schätze, die den extravaganten Lebensstil von Sisi nachempfinden.