Meerbusch. Baugeld ist so günstig wie noch nie: Die Kreditzinsen sind – wie alle Zinsen – extrem niedrig. Aber wie lange bleibt das noch so? Gerade private Immobilienkäufer, die ihr Eigenheim oft über Jahrzehnte abbezahlen, müssen sich mit dieser Frage beschäftigen: Denn deutlich höhere Zinsen könnten später so manche Finanzierung zum Kippen bringen.

Daher ist es eine Überlegung wert, sich jetzt schon die Zinsen für die Zukunft zu sichern – mit einem sogenannten Forward-Darlehen.

Ein solcher Kredit ist immer eine Anschlussfinanzierung, wie Orhan Celebi erklärt, Experte beim Finanzdienstleister Dr. Klein. Dabei schließt man einen Kredit ab, der erst später benötigt wird, die Spanne reicht von fünfeinhalb Jahren bis zu einem Jahr im Voraus. Der Fachmann empfiehlt fünf bis drei Jahre Vorlauf für die Planung der Anschlussfinanzierung. Dazu sollte man wissen, dass man jeden (!) Baukredit nach zehn Jahren kündigen darf – auch wenn zum Beispiel 15 oder 20 Jahre im Kreditvertrag vereinbart sind. Die Sicherheit, die das Forward-Darlehen bringt, kostet etwas Geld Zum Ausgleich für die Bereitstellungszeit zahlt der Kunde einen Zinsaufschlag. „Dieser beträgt in der Regel zwischen 0,01 und 0,03 Prozent je Monat, abhängig von der jeweiligen Bank“, sagt Celebi. Je weiter im Voraus abgeschlossen wird, desto höher ist der Aufschlag, weil damit eben auch für die Bank das Risiko umso höher ist. Ein Forward-Darlehen muss man nicht unbedingt bei der Bank abschließen, die schon den ersten Baukredit gewährt hatte – man kann das Kreditinstitut durchaus wechseln (wie bei einer ganz normalen Anschlussfinanzierung). Geht mit dem Forward-Darlehen ein Wechsel zu einem neuen Kreditgeber einher, wird die Immobilie neu bewertet. „Da in den letzten Jahren viele Häuser und Wohnungen im Wert gestiegen sind, sind in diesen Fällen die Restschulden im Verhältnis zum Objektwert niedriger“, betont der Experte. Das wirke sich positiv auf die Kreditwürdigkeit und damit letztlich die Zinshöhe aus.