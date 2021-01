Sie sind im ständigen Kontakt mit den Betrieben. Wie geht es der niedersächsischen M+E-Industrie?

Die Situation war schon vor Corona sehr kritisch. Und sie hat sich durch die Corona-Pandemie noch einmal dramatisch verschärft. Der Einbruch der Wirtschaft war im letzten Jahr von historischem Ausmaß. Über 80 Prozent unserer Betriebe haben 2020 einen Nachfrageeinbruch erlitten. Das zeigt, wie sehr ein Großteil der Metall- und Elektro-Industrie jetzt schon auf dem Zahnfleisch geht. Im zweiten Quartal 2020 war die M+E-Produktion so niedrig wie während der Finanzkrise 2009, und die Branche verzeichnete 2020 bundesweit ein historisch schlechtes erstes Halbjahr mit einem Umsatzrückgang von 14,2 Prozent und minus 17 Prozent bei den Aufträgen.

Worauf kommt es in der Tarifrunde an?

Wir müssen eine tarifpolitische Antwort finden auf die schwerste Wirtschaftskrise in der Geschichte unseres Landes im Zuge der Pandemiebekämpfung. Und wir müssen tarifpolitische Antworten finden auf den Scherbenhaufen, den uns die Politik in Berlin und in Brüssel mit ihrem ideologisch motivierten Kampf gegen die deutsche Automobil-Industrie, gegen die Verbrennertechnologie tagtäglich vor die Tür legt. Denn 62 Prozent der Industriearbeitsplätze in Niedersachsen hängen am Auto. Das sind die schlichten Tatsachen. Als Tarifvertragsparteien müssen wir jetzt den Beweis antreten, dass wir in der Lage sind, gemeinsam konstruktive Antworten auf die größten Herausforderungen zu geben, denen sich die norddeutsche Industrie seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland gegenübersieht.

Worauf setzen Sie den Schwerpunkt bei den Verhandlungen?

Beschäftigungssicherung hat für uns hohe Priorität, aber nur der wirtschaftliche Erfolg sichert Arbeitsplätze auf Dauer. Daher müssen wir im Strukturwandel künftige Wettbewerbsfähigkeit auf- und ausbauen. Wir müssen den Karren jetzt gemeinsam aus dem Dreck ziehen.