Köln. Im August 1972 konnten Menschen im Westen der USA einen hellen Streifen am Himmel sehen: die Spur eines Meteoriten, der in die Erdatmosphäre eingetreten war. Dieser „Große Tageslicht-Feuerball“ von Utah war offenbar das erste Phänomen dieser Art, das Menschen am Taghimmel fotografieren konnten – und zum Glück völlig harmlos. Anders als etwa der Gesteinsbrocken, der 2013 über der russischen Stadt Tscheljabinsk explodierte: Seine Druckwelle brachte Fenster zum Bersten, rund 1.500 Menschen wurden verletzt.

Ein Palermo-Wert unter null bedeutet: geringes Risiko

Wie hoch ist wohl das Risiko, dass ein bestimmter Himmelskörper auf der Erde Schaden anrichten wird? Das beziffern Forscher seit nunmehr 20 Jahren auf der „Palermo-Skala“. Die Formel dazu hat sich der Astronom Richard P. Binzel von der US-Spitzenuni MIT ausgedacht: Sie bringt Größen wie Einschlagswahrscheinlichkeit, Zeit für Abwehrmaßnahmen und Ausmaß der potenziellen Schäden auf einen Wert. Liegt dieser Wert unter null, ist die Gefahr gering.