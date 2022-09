Wuppertal. Hier ist Vorsicht geboten: Ein Gewebe wird mit Kugeln beschossen, mit Stichen und Schnitten traktiert und angezündet. Im Anwendungskompetenzzentrum (ACC) von Teijin Aramid in Wuppertal werden Materialien aus Aramid allen möglichen Strapazen unterworfen.

Aber die Fasern haben es in sich: Sie hemmen Flammen und schmelzen nicht, halten Schüsse und Hiebe zurück und dämpfen Schwingungen. Deswegen gelten Aramide (aromatisches Polyamid) als das „Superhelden-Material“ unter den synthetischen Fasern.

Gebraucht wird es für alles, was schlag- und stoßfest, hitze- und flammbeständig und doch leicht sein muss. Etwa durchschusshemmende Westen und Helme für Soldaten und Polizisten, Schutzkleidung für Feuerwehrleute oder auch Militärfahrzeuge. Weltweit größter Hersteller des Hochleistungsmaterials ist die niederländisch-japanische Firma Teijin Aramid. Die Tochter der japanischen Teijin-Gruppe produziert die Marken Twaron, Tejinconnex und Technora in den Niederlanden, Thailand und Japan und verkauft in 74 Ländern.

Das ACC arbeitet in seinen Laboren und Testanlagen eng mit den Kunden zusammen, um neue Produkte und Materialien zu entwickeln. Gerade hat das Unternehmen auf der internationalen Messe für Verteidigung und Sicherheit Eurosatory im Juni seine Innovationen für die Branche vorgestellt.

Hochleistungsfaser bietet Schutz vor Kugeln und Splittern

Seit den 1990ern Jahren werden Aramide in militärischen und zivilen Fahrzeugen, Hubschraubern und Schiffen eingesetzt. Das Gewebe bildet den Kern der Panzerung und soll die Besatzungen vor Kugeln und Splittern schützen, gleichzeitig aber hohe Mobilität durch sein niedriges Gewicht gewährleisten.