Selbst am 1. Mai wurde gearbeitet

Seit Beginn der Krise fertigt Philips nicht nur im Dreischicht-Betrieb, sondern es werden auch Sonderschichten an Feiertagen und Wochenenden gefahren. „Wir haben beispielsweise Karfreitag und am 1. Mai sowie an Sonnabenden und Sonntagen gearbeitet“, berichtet Stefanie Grimmert, Gruppenleiterin der Röhrenfertigung.

Die Mitarbeiter ziehen dabei voll mit. „Die überwiegende Zahl leistet Mehrarbeit“, so Grimmert. „Sie sind alle hoch motiviert und sehr engagiert bei der Sache.“

Krisenstab eingerichtet

Zu den wichtigen Aufgaben in diesen besonderen Zeiten zählt auch die regelmäßige Information der Mitarbeiter. „Ende Februar haben wir einen Krisenstab eingerichtet, in dem Vertreter des Managements, der Produktion, der Arbeitssicherheit und der Kommunikation über die tägliche Situation beraten“, sagt Dahlke.

Daraus resultieren dann zum Beispiel gruppenspezifische Mailings an die Belegschaft, etwa an den Kundendienst, die Verwaltung oder die Produktion. Der in Aachen beheimatete Philips-Betriebsarzt Michael Suchodoll sendet regelmäßig Videobotschaften zu aktuellen Themen und hat eine wöchentliche Fragestunde eingerichtet, die im Netz zu erreichen ist und die laut Firmensprecher Sebastian Lindemann sehr gut angenommen wird.

„Plexiglas wird das neue Gold“

Oft genug müssen die „Pandemie-Krisenmanager“ aber auch mit besonderen Herausforderungen umgehen. So fehlte es zu Anfang der Krise vor allem an Masken und Desinfektionsmittel. „Das hat sich inzwischen zwar ein wenig gebessert, aber wir verwalten stellenweise immer noch den Mangel“, bilanziert Barbara Dahlke.

Sie macht sich zudem schon jetzt Gedanken darüber, wie die Arbeit langfristig unter sicheren hygienischen Bedingungen weitergehen kann. „Plexiglas wird das neue Gold“, sagt sie und meint damit, dass Arbeitsplätze in Büro und Produktion durch Kunststoffscheiben sicher voneinander getrennt werden können.

Eine positive Folge der Krise hat sie aber bereits jetzt feststellen können: „Wir bei Philips, und ich glaube, ich kann dabei für alle Kollegen sprechen, sind stolz darauf, die Menschen im Gesundheitswesen mit unseren Produkten zu unterstützen und so einen Beitrag im Kampf gegen das Virus zu leisten.“