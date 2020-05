Seit Anfang April laufen die Spezialdrucker im 3-D-Testzentrum von Airbus in Stade auf Hochtouren. Dort und an weiteren Standorten fertigen Ingenieure Halterungen für Gesichtsschutzschilde im 3-D-Druck – 3.000 Stück allein in den ersten Tagen. „Wir haben sie nach Madrid geschickt, wo sie im Kampf gegen Covid-19 dringend gebraucht werden“, sagt Marc Fette, Leiter des Composite Technology Centers. Zuvor hatte der Konzern bereits mehrere Millionen Masken aus China eingeflogen und sie in Frankreich, Großbritannien, Spanien und Deutschland verteilt.

Die reguläre Produktion ist seit Anfang April eingeschränkt. So wurde die Fertigung neuer Tragflächen in Großbritannien und Deutschland zurückgefahren.

Philips setzt auf moderne Kommunikation

Ein ähnliches Bild bei German Naval Yards Kiel und der Schwesterwerft Nobiskrug in Rendsburg. Dort wurden zu Beginn der Krise Kurzarbeit für Teile der Belegschaft angemeldet und einige Bereiche vorerst geschlossen. Firmensprecher Heiko Landahl-Gette: „Wir haben kurzfristig einen Mix aus Urlaubs- und Überstundenabbau sowie Kurzarbeit genutzt. Jetzt planen wir bereits, den Betrieb unter strikter Einhaltung der Arbeitsschutzmaßnahmen wieder hochzufahren.“

Philips in Hamburg setzt auf moderne Kommunikation. Seit Mitte März arbeiten die Mitarbeiter, die es können, im Homeoffice. Reisen sind gestrichen, und die Mitarbeiter müssen den nötigen Sicherheitsabstand einhalten. Auf dem Werkgelände wurde ein Kindergarten eingerichtet, damit Beschäftigte dort ihren Nachwuchs betreuen lassen können. Zudem verdoppelte Philips die Produktion von klinischen Beatmungsgeräten.

Neues Schichtsystem beim Pumpenbauer Witte

Auch Dräger erhöht die Fertigung. Der Medizintechnikspezialist hat einen Auftrag zur Lieferung von Schutzmasken aus den USA erhalten und arbeitet einen Großauftrag der Bundesregierung über Beatmungsgeräte ab.

In den vergangenen Jahren hat die Firma rund 70 Millionen Euro in eine Zukunftsfabrik in Lübeck investiert und dort flexible Arbeitszeitmodelle eingeführt. Damit kann Dräger gut auf die neue Lage reagieren.

Der Tornescher Mittelständler Witte Pumps, Weltmarktführer für individuelle Zahnradpumpen, hat ein Zweischichtsystem eingeführt, um das Infektionsrisiko für die 60-köpfige Belegschaft zu senken. Reisen wurden gecancelt, und Besucher dürfen bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr in das Werk.

Unterbrochene Lieferketten

Hella, der Autozulieferer mit Hauptsitz in Lippstadt und Werken überall auf der Welt, darunter auch in Bremen, ist von den unterbrochenen Lieferketten in seiner Branche stark betroffen. „Viele unserer Kunden und Lieferanten haben ihre Werke zum Teil komplett geschlossen“, sagt Pressesprecher Markus Richter. „Deshalb haben wir auch in Bremen unsere Produktion angepasst. Ein Großteil der Belegschaft ist dort aktuell in Kurzarbeit.“

Die M+E-Betriebe nutzen in der Coronakrise Kurzarbeit, Zeitkonten und andere Instrumente

Ein internationaler Corona-Krisenstab berät täglich über Maßnahmen wie Reiseverbote, neue Kommunikationsmethoden und Hygienevorschriften. Hilfreich seien die in den chinesischen Werken gemachten Erfahrungen. „Dort sind wir seit Ende Februar wieder vorsichtig gestartet und fahren die Produktion sukzessive hoch“, sagt Richter

Umfangreiche Schutzmaßnahmen bei Edur

Verschärfte Reise- und Hygiene-Vorschriften gelten auch beim Bremer Autozulieferer Thyssenkrupp System Engineering. Die Thyssenkrupp-Werke in Deutschland haben ihre Produktion überwiegend zurückgefahren. Zur Umsetzung der Arbeitszeitreduzierung wurden individuelle Ferienguthaben und Überstunden abgebaut sowie Kurzarbeit eingeführt.

Kurzarbeit ist für die Edur Pumpenfabrik in Kiel kein Thema, intensiver Schutz der Mitarbeiter sehr wohl. Bereits mit dem ersten Infektionsfall in Schleswig-Holstein Anfang März begannen bei dem Spezialisten für Kreiselpumpen umfangreiche Schutzmaßnahmen.