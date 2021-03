Berlin. „Sturmtief Corona wütet über Deutschland.“ Diese Schlagzeile will gerade wirklich niemand lesen. „Den Vornamen würden wir nur ungern annehmen“, sagt Lisa-Marie Schulze vom Team Wetterpate am Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin. Seit 1954 werden dort alle Druckgebilde getauft, die unser Wetter bestimmen. Jeder kann sich daran beteiligen – für einen guten Zweck.

Die Taufe ist gendergerecht: In ungeraden Jahren wie 2021 tragen die Hochs weibliche Namen wie „Jacqueline“, die Schlechtwetter bringenden Tiefs dagegen männliche. In geraden Jahren ist es umgekehrt. Das „M“ ist besonders beliebt. Mitunter gibt es Kurioses, so war auch Hoch „Maggi“ (nach der Tütensuppe) schon da.

Mit einer Patenschaft wird die Wetterbeobachtung der Station Berlin-Dahlem unterstützt. Als man dort 2002 die Mittel kürzte, übernahmen Studierende den Job. Sie finanzieren seither mit der Aktion die lückenlose Fortführung der über 100-jährigen Reihe. Wetterfrösche, Wissenschaft, aber auch Versicherer, Energieversorger und der Bau greifen darauf zurück.