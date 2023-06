Balance zwischen Wirkung und Umweltschutz

Stand: 21.06.2023 von Andrea Veyhle

„Man kann Zutaten in Rezepturen nicht einfach so austauschen“, sagt Dr. Kevin Waibel. Der Laborleiter arbeitet bei Wolman in Sinzheim an Rezepturen, um Bauwerke aus Holz nachhaltig zu schützen – wie etwa Strommasten.