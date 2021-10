Saubere Wäsche ab 30 Grad durch Hochleistungsenzyme

Die eingesetzten Enzyme (Biokatalysatoren) sind oft gentechnisch verändert: Wissenschaftler statten Bakterien mit einer Auswahl von Genen so aus, dass sie Enzyme, Vitamine, Medikamente und weitere Stoffe effizient produzieren. Der Konsumgüterhersteller Henkel nutzt Hochleistungsenzyme schon seit Jahren für die Produktion von Reinigungs- und Waschmitteln. So wird Wäsche schon bei weniger als 30 Grad wieder sauber.

Forscher setzen auf synthetische Biotechnologie

Im jungen Forschungszweig der synthetischen Biologie entwickeln Biologen, Chemiker und Ingenieure jetzt gemeinsam Zellen mit neuen Eigenschaften und Funktionen, die es so in der Natur nicht gibt. So will man für die Gesellschaft nützliche Produkte herstellen.