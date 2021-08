Ein NFT ist ein Datensatz, der in einer Blockchain hinterlegt ist, einer öffentlichen Datenbank, deren Dateien in chronologischer Reihenfolge miteinander verkettet sind. Jedes NFT ist einzigartig und nicht manipulierbar. Verbindet der Urheber eines digitalen Werks diesen Datensatz mit seiner Kunst, ergibt sich daraus ein individueller Eigentumsnachweis.

2,9 Millionen Dollar kostete das NFT des allerersten Tweets

NFTs seien mittlerweile Statussymbole und vermittelten das Gefühl, über etwas Einzigartiges zu verfügen, so Hansen. Urheberrechte mit kommerziellen Nutzungsrechten seien damit aber nicht automatisch verbunden. Allerdings könnten NFTs etwa den Handel mit Tickets vereinfachen. Auch in der Gamingbranche könnte ein neuer Markt entstehen. So zahlen Fortnite-Spieler viel Geld für digitale Ausrüstung. Würde diese mit NFTs verknüpft, könnten sie gehandelt werden wie echte Waren.