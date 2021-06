Berlin. A wie Aachen, K wie Köln, T wie Tübingen, I wie Ingolstadt, V wie Vechta. So könnte es in Zukunft klingen, wenn wir den Namen unserer Wirtschaftszeitung aktiv durchgeben. Denn die offizielle Buchstabiertafel in Deutschland steht vor einer Reform.

Sie stammt aus düsterer Zeit, als die Nazis jüdische Namen tilgten. David verwandelte sich in Dora, aus Nathan wurde Nordpol. So steht es bis heute in der DIN 5009. Nun stellt sich für das Deutsche Institut für Normung (DIN) die Frage, wie man die Sache sinnvoll ändert.