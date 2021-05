Köln. Man kann kaum glauben, dass es schon so lange her ist – aber: Die allererste E-Mail wurde tatsächlich bereits vor einem halben Jahrhundert verschickt! 1971 sendete der Computertechniker Ray Tomlinson eine elektronische Nachricht innerhalb desselben Raumes von einem Rechner zu einem anderen. Dabei nutzte er die Adresse „tomlinson@bbntenexao“. So war nebenbei das @-Zeichen als Erkennungsmerkmal einer E-Mail geboren.

„Don’t tell anyone! This isn’t what we’re supposed to be working on“, sagte Tomlinson zu seinen Mitarbeitern in der Firma BBN, nachdem er die erste E-Mail gesendet hatte. Also: „Sagt das niemandem! Daran sollten wir ja eigentlich nicht arbeiten.“