Der Bremer Physiker Ludolf Jenckel baute 1947 eines der ersten kommerziellen Massenspektrometer. Das Gerät misst die Massen von Molekülen oder Atomen. Es wiegt gewissermaßen die Moleküle und Atome und kann so unbekannte Substanzen identifizieren, die Menge bekannter Substanzen nachweisen und ihre Struktur und Zusammensetzung bestimmen. Um das zu erreichen, müssen die Teilchen ionisiert, also elektrisch geladen werden.

Dazu werden die Substanzen unter Vakuum in der Ionenquelle in den gasförmigen Zustand versetzt. Die so gewonnenen Ionen werden beschleunigt und im Analysator, zum Beispiel einem starken Magnetfeld, je nach Masse verschieden stark abgelenkt. Der Detektor dient schließlich zur Erfassung der zuvor getrennten Ionen.