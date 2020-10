Die Kunden wollen vollautomatische Testsysteme

Weil die Prüfanlagen sehr spezielle Aufgaben erfüllen müssen, stimmen sich die Entwickler bei Berghof in einem ständigen Dialog mit den Auftraggebern ab. „Oft werden bestehende Anlagen weiterentwickelt: höhere Taktung, mehr Daten, genauere Messwerte.“ In den letzten Jahren seien die Ansprüche deutlich gestiegen. Vor allem mannlos, also vollautomatisch, sollen die Anlagen betrieben werden.

Mit einer Prüfanlage für Kettensägen fing alles an

Der rasante technische Fortschritt in der Industrie und vor allem die Umbrüche in der Autobranche sind auch in Eningen spürbar. Flexibilität und schnelles Reagieren sind gefordert. Da ist es gut, dass die Mitarbeiter interdisziplinär unterwegs sind. „Mein Mechatronikstudium mit der Fachrichtung Automatisierungstechnik in Reutlingen war eine gute Vorbereitung“, sagt Ehlers. Zur Prüftechnik brachte ihn ein Studienprojekt: Mit einem System von Berghof durfte er eine Kettensäge testen. Dafür wurde die Säge in den Prüfstand eingespannt und über einen automatischen Betätiger eingeschaltet. Anschließend wurde sie mal schneller, mal langsamer auf einen Baumstamm gedrückt. Sensoren an der Säge maßen Drehzahl und Vibrationen, erinnert sich Ehlers.

Die Software ist die wichtigste Komponente im Testsystem

„Ein Prüftechniker muss Zusammenhänge verstehen, das Zusammenspiel zwischen Software, Elektronik und Mechanik.“ Diese Mischung findet Ehlers besonders spannend. Programmieren wird dabei immer wichtiger, weil die Systeme immer intelligenter werden. Neueste 3-D-Scanner können sogar ganze Baugruppen am Ende der Montagelinie vollständig automatisiert prüfen. Sein aktuelles Projekt: ein Prüfstand für Antriebe, die im Auto die Sitze verstellen. Auch hier ist die Software das Aufwendigste.

Aus einer Sammlung von Bauteilen entsteht ein komplettes System

Immer wieder faszinierend ist es für ihn, wenn das fertige Prüfsystem zum Leben erweckt wird und das tut, worauf er mit den Kollegen lange hingearbeitet hat: „Vorher ist es eine Sammlung von Bauteilen. Man hat ein grobes Bild, eine 3-D-Visualisierung. Wir arbeiten an verschiedenen Strängen, die am Ende zusammengeführt werden.“ Manchmal ist er auch dabei, wenn Mitarbeiter des Kunden vor Ort in das System eingewiesen werden – zuletzt in Tschechien. Vielleicht künftig auch mal weiter weg, schließlich liefert Berghof seine Anlagen in alle Welt.