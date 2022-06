Bestrahlung verleiht Plastik ein Formgedächtnis

Fast wie Zauberei wirkt der rote Plastikklecks, der ebenfalls im Gepäck der beiden Auszubildenden sein wird. Wenn man ihn in den Wärmeofen bei 180 Grad legt, wird daraus eine Tasse. Das „chemische Wunder“ dauert 15 Minuten. Erstaunlich, wie sich der Pott langsam aufrichtet und Form gewinnt. Die Tasse ist aus PE, also normalem Polyethylen, mittels Spritzguss hergestellt. Und wird dann in einer Bestrahlungsanlage mit energiereichen Elektronen bestrahlt. Das verleiht dem Material ein Formgedächtnis, im Fachjargon „shape memory effect“ genannt. Damit der zutage treten kann, wird die Tasse auf 100 Grad erwärmt, danach „zusammengefaltet“. Und dann entsteht sie im Wärmeofen bei 180 Grad wieder wie neu. Selbst der Henkel steht wie eine Eins.

Die Tasse ist ein Marketing-Gag – mit dem die Motzener auf ihre Spezial-Kunststoffe aufmerksam machen. Wenn sie auf Fachmessen wie der „K“ in Düsseldorf oder der „Fakuma“ in Friedrichshafen ausstellen, schicken sie vorab „zerdrückte“ Tassen an die Geschäftspartner. Verbunden mit der Aufforderung, sie zu einem Kaffeeplausch am Stand der Firma mitzubringen. „Das funktioniert prima, es kommt zu interessanten Gesprächen“, erzählt Firmenchef Matthias König.

Er weiß, dass sein Unternehmen sich in Zukunft einiges einfallen lassen muss, um für Fachkräfte attraktiv zu sein. Dabei hilft die IdeenExpo: „Wenn unsere Auszubildenden in Hannover dabei sind, spricht sich das in unserer Region rum und macht auf uns aufmerksam.“