Der Ausbildungsleiter will gemeinsam mit Christian Heckmann, dem kaufmännischen Ausbildungsleiter, für zwei Tage nach Hannover reisen. „Wir wollen den Besuch auch nutzen, um zu schauen, wie die anderen die Zielgruppe Schüler erreichen. Die IdeenExpo ist auch für uns Ausbilder eine riesige Ideenquelle“, sagt Heckmann. Zwar konnte man bei Pirelli zuletzt die rund 30 Ausbildungsplätze besetzen: „Doch es fällt auch uns immer schwerer, die richtigen zu finden“, sagt Heckmann.

Bei Pirelli bekommt jeder Auszubildende ein Tablet als ein zusätzliches Arbeitsgerät. Online-Schulungen im Werk oder im Homeschooling sind so möglich. Auch das Berichtsheft wird komplett digital geführt. Heckmann: „Es ist auf der einen Seite eine Wertschätzung für unsere Auszubildenden, andererseits lernen sie frühzeitig Verantwortung zu tragen.“ Zum Basiswissen gehört nach wie vor, dass in den technischen-gewerblichen Berufen mechanische Grundkenntnisse wie U-Stahl-Feilen vermittelt werden. „Es schadet nicht, eine Feile in die Hand zu nehmen“, ergänzt Schwarz.

Pirelli ist Teil des Gemeinschaftsstands der Kautschuk-Industrie. Firmen, Verbände und Wissenschaft stellen gemeinsam die Besonderheit der Branche vor. „Es wird auch in diesem Jahr wieder eine faszinierende Präsentation über unsere große Kautschukfamilie sein“, sagt Dr. Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes der Deutschen Kautschukindustrie. Wieder werden die Jungen und Mädchen auch Kittel und Schutzbrille anlegen, um beim Experimentieren zu erleben, was Kautschuk alles kann. „Wir wollen zeigen, dass Kautschuk unverzichtbar ist. Kaum jemand weiß, dass unsere Branche an der Spitze des technischen Fortschritts steht“, so Schmidt. „Davon werden wir auch in diesem Jahr die vielen Besucher überzeugen.“