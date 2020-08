Die Vakuum-Sanitärtechnik lässt Aerosolwolken mit Keimen gar nicht erst entstehen

„Tröpfchen oder Aerosole können so erst gar nicht entstehen und Keime damit nicht mehr weitergetragen werden“, betont Sälzer. Auch sogenannte Kreuzkontaminationen mit anderen angeschlossenen Toiletten innerhalb eines Hauses sind beim Vakuum-System nicht mehr zu befürchten. „Die Vakuum-Sanitärtechnik ist eben ein weiteres Hilfsmittel, um die Ansteckung über Aerosole in geschlossenen Räumen oder Toiletten zu reduzieren“, sagt Sälzer.

In öffentlichen Gebäuden sind solche Systeme mittlerweile schon oft verbaut, vor allem in modernen Kranken- und Wohnhäusern. Aber auch in Veranstaltungsorten wie etwa dem Messe- und Kongresszentrum „Darmstadtium“ in Darmstadt.