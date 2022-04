Gütenbach. In Sachen Spenden für die Menschen in der Ukraine oder von dort Geflüchtete ist die baden-württembergische Industrie ganz vorn mit dabei. So startete beispielsweise ZF in Friedrichshafen gleich Anfang März einen innerbetrieblichen Spendenaufruf. Auch beim Sensorik-Spezialisten Sick und beim Offenburger Küchentechnikhersteller Hobart sammelten die Belegschaften fleißig. Die Unternehmensleitungen beziehungsweise die Familie Sick gaben dann noch so viel dazu, dass sich der Betrag jeweils etwa verdreifachte. Immense Summen kamen auch von Stihl in Waiblingen und vom Autobauer Porsche.

Hanhart-Stoppuhren gibt es in jeder Schule, in jedem Sportverein

Auch die Firma Hanhart legte sich ins Zeug. Seit 1882 fertigt das Unternehmen hochwertige Armband- und Stoppuhren mit unverwechselbarem Design. In Deutschland gibt es praktisch keine Schule und keinen Sportverein, wo nicht Hanhart-Stoppuhren verwendet werden. Entwicklung, Herstellung und Vertrieb sind in Gütenbach im Schwarzwald angesiedelt. Für seine Spendenaktion opferte der kleine Traditionsbetrieb mit gerade mal 22 Mitarbeitern ein besonderes Schmuckstück: Auf Ebay versteigerte er eine Stopparmbanduhr Hanhart 417 ES – und zwar die mit der Seriennummer eins. Die Auktion lief eine Woche und brachte am 11. März stolze 10.051 Euro ein – normalerweise kostet die Uhr 1.940 Euro.

Mehr zum Thema