Altena. An eine Psychologin hatte man bei Lüling nicht gedacht, als das Unternehmen vor fünf Jahren jemanden für die Personalabteilung suchte. Mit Sandra Poppek konnte sich im Bewerbungsverfahren aber eine durchsetzen. Und Geschäftsführer Fabian Schmidt ist überzeugt, dass die Entscheidung richtig war: „Sie geht mit einem anderen Blick dran.“

Das Stahldrahtwerk in Altena hat die Stelle mit dem Schwerpunkt Personal- und Organisationsentwicklung damals neu geschaffen. „Bis dahin ging es beim Personal vor allem um Finanzen und Abrechnung, vielleicht noch um die Bewilligung einer Fortbildung“, erinnert sich Schmidt.

In der Geschäftsführung setzte sich das Bewusstsein durch, dass das nicht mehr reicht: „Wir wollten das anders aufstellen und eine Strategie für uns entwickeln.“

Die Firma Fr. u. H. Lüling hat in Altena und Iserlohn 135 Mitarbeiter – also einer der typischen kleinen Mittelständler, bei denen die Personalarbeit oft noch nebenher erledigt wird. Laut einer Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln ist in 62 Prozent dieser Unternehmen die Geschäftsführung auch für das Personalwesen zuständig. Nur drei von zehn Unternehmen betreiben eine strategische Personalarbeit.

„Es soll keine Wellness-Oase sein, aber es muss passen“

Allerdings sind die Anforderungen an Mitarbeiterqualifizierung und -gewinnung gestiegen. „Vor zehn Jahren haben wir für jede Stelle einen dicken Packen Bewerbungen bekommen. Das ist auch bei uns weniger geworden“, sagt Schmidt.