Schwabach. Fasching ist Verkleidungszeit. Möglichst bunt, schräg und fröhlich soll es da sein. Neben Stoff, Maske und Schminke helfen Farb- und Motivlinsen des Optikunternehmens Apollo mal ganz anders auszusehen. Das fränkische Unternehmen hat seine Zentrale in Schwabach, fertigt hier auch Brillen an und versendet sie in seine Filialen.

Beim Tigerlook hilft der Pupillen-Trick

Leuchtendes Grün passt zum Beispiel zum Katzenkostüm, Bernstein zum Tiger, Himmelblau zum hippen Barbie-Look. Doch solche Augenfarben sind nicht jeder und jedem von Natur aus gegeben – oder dem Tierreich vorbehalten. Da hilft der Trick mit den Linsen.

Sie haben in der Mitte der Linse, der Pupille, keine Einfärbung, damit man wie gewohnt sehen kann. Der Randbereich der Kontaktlinse besteht jedoch aus einer getönten oder gemusterten Partie. Sie sitzt genau über der Iris und überdeckt so deren natürliche Farbe. Das erzeugt den Hinguck-Effekt.

Tiger, Drache, feuriger Monsterblick, das lässt sich alles machen. Denn es gibt ausgefallene Töne wie Weiß, Gelb und Rubinrot (Achtung: Vampir!) sowie schräge Pupillen.

Allerdings: Hinters Steuer oder aufs Fahrrad setzen sollte man sich besser nicht mit dem Look. Darauf weist das Unternehmen hin. Bei nachlassendem Licht weitet sich die Pupille – möglicherweise wird sie dann von der gefärbten Schicht überdeckt, man könne dann nicht mehr klar sehen.