Die Corona-Pandemie hat den Ausbildungsmarkt durchgerüttelt. Das Lehrstellenangebot ging zurück, aber auch die Bewerberzahl ist deutlich gesunken. Viele Jugendliche sind verunsichert – Berufsinfo und Unterstützung bei der Bewerbung durch die Schulen fehlen. Auf vielen Wegen wird versucht, diesen Mangel auszugleichen. Auch der Märkische Arbeitgeberverband (MAV) ist da aktiv.

So schickte er den InfoTruck der Metall- und Elektro-Industrie trotz Distanzunterricht zu den Schulen: Ein Livestream macht’s möglich. Bis zu 40 Schüler können sich dabei von zu Hause aus in den Truck zuschalten. Videos und Charts, eine Begleitung durch die Berater und interaktive Aktionen über die ME-Berufe-App gehören dazu. Der Clou: MAV-Unternehmen können sich ebenfalls zuschalten und sich vorstellen. Waelzholz in Hagen, Bega in Menden und VDM Metals in Werdohl haben dies genutzt. Im Herbst ist eine weitere Tour durch die Region geplant – dann hoffentlich wieder vor Ort. Auch dabei können sich Mitgliedsunternehmen präsentieren.